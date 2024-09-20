ФАС раскрыла картель медицинских компаний в Хабаровске на 373 млн рублей

Антиконкурентное соглашение между поставщиками медицинских изделий охватило 648 государственных закупок на общую сумму начальных максимальных цен свыше 373 миллионов рублей. Заказчиками продукции выступали бюджетные учреждения ДФО.
«Антимонопольная служба признала ООО “Спектр-ДВ”, АО “Вектор-Бест-Амур”, ООО “Медиас”, ООО “АЛЕФ”, ООО “ВостокМедБизнес”, ООО “Компания Дальмедикал”, ООО “Медтехника-Сервис” нарушившими антимонопольное законодательство», — говорится в сообщении Хабаровского УФАС.
В ведомстве уточнили, что за указанные нарушения организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с административным Кодексом.
Кроме того, материалы переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (Ограничение конкуренции).