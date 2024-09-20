«Пришли с мятыми купюрами»: продавец раскусила курьеров мошенников по одному странному действию в супермаркете

— Мы пошли и забрали наличные. Как только написали куратору, что деньги у нас он сразу же сказал о втором заказе в соседнем квартале. Мы пошли и тоже забрали наличные. После чего куратор скинул мне реквизиты карты, — рассказал задержанный.