«Пришли с мятыми купюрами»: продавец раскусила курьеров мошенников по одному странному действию в супермаркете

Думали, что все легально, но стали частью мошеннической схемы. В Ангарске полицейским удалось задержать двух предполагаемых «дроперов» они же курьеры мошенников. Молодых людей выдала, казалось бы обычная вещь — банкноты.
— Куратор объяснил суть работы, которая заключалась в том, что мы должны в одной точке забирать деньги, а во второй точке класть их в банкомат, — рассказывает молодой человек.
После задержания, предполагаемых курьеров доставили в отдел полиции. Там парни рассказали, что таким образом они решили «подзаработать» и изначально не знали о мошенничестве.
— Нас заверили, что все легально и безопасно. Даже скинули ИНН… — поделился парень.
О том знали ли молодые люди под каким предлогом им отдавали деньги, не известно. Мошенники звонили пожилым жителям города нефтехимиков и пугали, что их близкие попали в ДТП и им срочно нужны деньги. Когда взволнованные пенсионеры были согласны отдать все сбережения, к ним приходили «дроперы».
— Мы пошли и забрали наличные. Как только написали куратору, что деньги у нас он сразу же сказал о втором заказе в соседнем квартале. Мы пошли и тоже забрали наличные. После чего куратор скинул мне реквизиты карты, — рассказал задержанный.
Вычислить предполагаемых курьеров мошенников получилось благодаря бдительности 19-летней продавщицы Алины Возненко. К девушке во время работы обратились молодые люди с просьбой разменять купюры на «ровные». Они показались ей похожими на парней, о которых ранее уже интересовалась полиция, а крупная сумма в руках — усилила подозрения.
— Они зашли, подошли к банкомату с крупной суммой и попытались положить на карту. Попросим меня разменять на более ровные купюры так, как их были сильно помятые. Я заметила, что это очень подозрительно, — рассказала Алина Возненко.
Администратор не растерялась и позвонила полицейским. Те в свою очередь оперативно приехали в магазин и задержали возможных «дроперов».
— В управлении МВД России по Ангарскому городскому округу решается вопрос о поощрении девушки, оказавшей помощь полиции, денежной премией, — сообщили в ГУ МВД региона.
Что касается курьеров, то сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Им предстоит узнать сколько человек они посетили и кто пострадал от их действий.