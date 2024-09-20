Грозивший отрезать язык учительнице челябинец извинился на камеру

Мужчина, который 19 сентября пришёл в челябинскую школу № 71 и набросился с оскорблениями на учителя математики, извинился за свой поступок на камеру. Видео появилось в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.
«Приношу свои извинения учителю урока математики, директору и всем, кто там присутствовал. Больше такого не произойдёт. Глубоко сожалею о своих содействиях. Прошу простить, понять и помиловать», — говорит он на видео.
Напомним, после разговора с агрессивным родителем учитель оказалась в реанимации. Мужчину задержали. В отношении 37-летнего уроженца Ульяновской области составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Минувшую ночь он провёл в отделе полиции. Региональные следователи ведут в отношении него проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить после случившегося уголовное дело.