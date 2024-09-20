Омск прошел в финал конкурса «Культурная столица России — 2026»

В Москве объявили финалистов конкурса «Культурная столица России — 2026». В народном голосовании Омск сейчас занимает второе место.
Всего в финал конкурса прошли восемь городов: Омск, агломерация городов Зарайск и Коломна, Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск и Томск.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко надеется, что победа в конкурсе поспособствует новому вектору развития Омска.
«Благодаря победе в конкурсе наш город сможет получить дополнительное федеральное финансирование на проведение масштабных мероприятий, а также на создание современной инфраструктуры», — рассказал Виталий Хоценко.
Сейчас в голосовании Омск опережает лишь Владимир. За наш город отдали голоса уже более 80 тыс. омичей.
Принять участие в голосовании можно на портале Госуслуги. Победителей конкурса объявят в середине декабря.