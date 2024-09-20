«Хотел всё забыть». История студента, тяжело раненного при стрельбе в вузе

20 сентября 2021 года изменило жизни многих студентов Пермского университета (ПГНИУ). В тот день первокурсник устроил стрельбу по людям: шесть человек погибли, ещё 59 пострадали. Среди тех, кому не посчастливилось встретиться на его пути, — студент из Ирака Абдулла. Он закрыл собой девушку и получил серьёзные ранения. Молодой человек думал, что умрёт, и очень тяжело переживал случившееся. В третью годовщину стрельбы он рассказал сайту perm.aif.ru, что помогло ему вернуться к жизни.
«Думал, что он вернётся».
20 сентября 2021 года Абдулла учился на третьем курсе химического факультета ПГНИУ. Этот день начался для него совершенно обычно: перед занятиями он зашёл за другом в общежитие, которое находится прямо на территории вуза, вместе они выпили кофе и пошли на пару привычной дорогой. Когда они вышли к фонтану «Одуванчик», им навстречу бежали люди. Ребята не сразу поняли, что случилось.
«Я увидел, что одна из девушек, которая бежала, внезапно упала. Хотел подойти и помочь ей, она плакала и кричала, а я ничего не понимал», — вспоминает Абдулла.
Осознание того, что на территории вуза началась стрельба, пришло к Абдулле уже тогда, когда человек во всём чёрном с дробовиком в руках был близко. Бежать вместе с девушкой они уже не могли. Тогда парень закрыл её собой.
«Я был ранен в ноги и живот. Я думал, что он вернётся и выстрелит в меня ещё раз. Мне было очень тяжело», — рассказывает он.
«Полюбил Россию ещё больше».
Ранения Абдуллы оказались тяжёлыми. Он перенёс несколько операций, попал в кому, и очнулся в реанимации в Москве.
«Было 5−7 операций (точно уже не помню). Осталась ещё одна по удалению пластины в ноге, но я не сделал её до сих пор. Она меня не беспокоит», — поделился он.
Поддержать Абдуллу приехали родители, сестра и брат, чей день рождения 20 сентября. Несмотря на то, что родные были рядом, студенту было непросто принять случившееся: он понимал — впереди длительная реабилитация, но не знал, сможет ли полностью восстановиться. Долгое время он был подавлен и хотел навсегда уехать из России. Но всё же вернулся в стены ПГНИУ.
«С помощью родных, университета и друзей я пережил трудный период своей жизни и полюбил Россию ещё больше», — продолжил Абдулла.
В декабре 2021 года Абдулла стал первым иностранцем-обладателем премии «Пермский характер», которую вручают детям и молодёжи, совершавшим героические и отважные поступки.
Справедливое решение.
Незнакомку, которую Абдулла хотел защитить от пуль, он больше никогда не видел.
«К сожалению, я не знал её до 20 сентября и не узнал после», — говорит он.
Но взглянуть ещё раз в глаза нападавшему ему пришлось в 2022 году. Это случилось в зале суда. Абдулла признаётся, что почувствовал облегчение, когда узнал, что преступник, ранивший его, получил пожизненный срок.
«Это то, что он заслуживает за свой поступок. Судья вынес справедливое решение», — считает он.
«Новый шанс на жизнь».
Трагедия 20 сентября изменила Абдуллу. Он признаётся, что стал более ответственным, и начал больше времени уделять близким.
«Сначала я пытался забыть всё, что со мной произошло. Но со временем я стал относиться к этому по-другому: я начал говорить себе, что у меня появился новый шанс на жизнь, и я должен наслаждаться каждым её моментом», — подытожил он.
Летом 2024 года Абдулла окончил вуз. Теперь в его планах получить российское гражданство и начать работать фармацевтом. В будущем он хочет открыть свой бизнес. Но понимает, что это случится нескоро.