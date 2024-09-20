«Хотел всё забыть». История студента, тяжело раненного при стрельбе в вузе

20 сентября 2021 года изменило жизни многих студентов Пермского университета (ПГНИУ). В тот день первокурсник устроил стрельбу по людям: шесть человек погибли, ещё 59 пострадали. Среди тех, кому не посчастливилось встретиться на его пути, — студент из Ирака Абдулла. Он закрыл собой девушку и получил серьёзные ранения. Молодой человек думал, что умрёт, и очень тяжело переживал случившееся. В третью годовщину стрельбы он рассказал сайту perm.aif.ru, что помогло ему вернуться к жизни.