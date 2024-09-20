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Глава Следкома взял на контроль дело об избиении многодетной матери в Емельяново

Бастрыкин контролирует расследование избиения жительницы Красноярского края.

Источник: Комсомольская правда

18 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об избиении матери четверых детей в поселке Емельяново. Ему представят доклад о том, какая работа была проведена следователями в Красноярском крае.

Напомним, подозреваемым в нанесении побоев является уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство пять лет назад. 11 сентября в поселке произошел конфликт между ним и местными жителями. По словам пострадавшей, новый гражданин России преследовал ее с подругой. Двое сельчан встали на защиту женщин. Произошла драка, во время которой пострадала многодетная мать. Ее без создания увезли в больницу с места происшествия на «скорой» с серьезными травмами головы.

Было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Подозреваемого задержали. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские и следователи.

СК