Глава Следкома взял на контроль дело об избиении многодетной матери в Емельяново

Напомним, подозреваемым в нанесении побоев является уроженец Таджикистана, получивший российское гражданство пять лет назад. 11 сентября в поселке произошел конфликт между ним и местными жителями. По словам пострадавшей, новый гражданин России преследовал ее с подругой. Двое сельчан встали на защиту женщин. Произошла драка, во время которой пострадала многодетная мать. Ее без создания увезли в больницу с места происшествия на «скорой» с серьезными травмами головы.