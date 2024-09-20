«Младшие ребята были сильно напуганы»: на нетрезвого педагога из кадетского корпуса в Иркутской области завели дело

Нетрезвый педагог из Усольского кадетского корпуса напугал воспитанников. Все произошло 13 сентября. Один из преподавателей перебрал со спиртным и с неизвестной нам мотивацией отправился к кадетам. Выяснилось, что мужчина совершил противоправные действия против учащихся. Некоторые СМИ сообщали, что ребята даже получили ранения.
— Действия педагога подтверждаются рассказами ребят, которые были свидетелями произошедшего. Сразу отмечу, что ранений, о которых пишут в публичном пространстве, (!) нет. Но есть ребята, более младшего возраста, которые были сильно напуганы произошедшим, — поделилась уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
На место происшествия 17 сентября выехали представители минобразования региона и сама Татьяна Афанасьева. По словам уполномоченной, администрацией кадетского корпуса начата служебная проверка. Что касается воспитанников, то им предложили поработать с психологом. С родителями кадетов также провели индивидуальные встречи, касающиеся безопасности детей.
— Понять, оправдать взрослого человека, допустившего такое поведение невозможно. Много вопросов к администрации и педагогам, дежурившим на момент происшествия, которые могли предотвратить случившееся, а не наоборот, допускать нетрезвого педагога к детям. Ребята, в этой ситуации вели себя более грамотно, чем взрослые, — отметила Татьяна Афанасьева.
Помимо внутренней служебной проверки, на нетрезвого педагога завели уголовное дело, которым уже заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Правоохранители начали расследование по признакам преступления пункта «д», части 3, статьи 286 УК РФ «превышение должностных полномочий».
— Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Иркутской области Дмитрию Позовскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе СКР.
Также прокуратурой города Усолье-Сибирское была начата собственная проверка. При этом на контроле находятся ход и результаты и расследования организованного следователями СК.
— В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и безопасном пребывании воспитанников в образовательной организации, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что по словам родителей нетрезвый педагог напугал детей в День здоровья.