«Младшие ребята были сильно напуганы»: на нетрезвого педагога из кадетского корпуса в Иркутской области завели дело

— Действия педагога подтверждаются рассказами ребят, которые были свидетелями произошедшего. Сразу отмечу, что ранений, о которых пишут в публичном пространстве, (!) нет. Но есть ребята, более младшего возраста, которые были сильно напуганы произошедшим, — поделилась уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.