Алаудинов: в начале атаки на Курскую область ВСУ использовали более 200 танков

Также командир «Ахмата» предрек, что спецоперация завершится до конца года, так как, по его мнению, «нет силы, способной нас остановить». В случае, если конфликт затянется, он может перейти в «совершенно новую фазу», к которой Запад окажется не готов, и тогда у него возникнет необходимость договариваться на условиях России, заключил Алаудинов.