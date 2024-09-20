«Живёт с большой раной». Третья годовщина трагедии в Пермском университете

Прошло три года со дня трагедии в Пермском государственном университете (ПГНИУ). 20 сентября 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории вуза. Погибли шесть человек, 59 пострадали. Чьи-то раны со временем затянулись, а кто-то уже никогда не встанет на ноги. Но в памяти этот день останется навсегда. Он стал датой скорби для многих жителей страны. Сайт perm.aif.ru рассказывает о событиях, развивающихся вокруг трагедии, которые произошли в 2024 году.
Шесть человек не вернулись домой.
20 сентября 2021 года 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории ПГНИУ. Своё преступление он тщательно планировал, чтобы забрать как можно больше жизней.
От рук первокурсника пострадали десятки человек, шесть из них погибли: врач-эндоскопист с сорокалетним стажем Маргарита Энгауз (66 лет), молодой учёный, выпускница химического факультета Анна Айгельдина (26 лет), студентка четвёртого курса механико-математического факультета Александра Мохова (20 лет), студент направления «Физика», скрипач и акробат Ярослав Арамелев (19 лет), подруги-второкурсницы географического факультета Екатерина Шакирова и Ксения Самченко (19 и 18 лет).
Обезвредил Тимура Бексансурова инспектор ГИБДД Константин Калинин, который вместе с напарником первым прибыл на место происшествия. Константин выстрелил в вооружённого дробовиком преступника восемь раз, в результате чего тот потерял ногу.
От «шуток» до обжалования.
Трагедия запустила череду событий: возбуждение уголовных дел в 2021 году, суд над Бекмансуровым в 2022 году, смена руководства вуза и начало возведения храма-часовни на территории кампуса в 2023 году. В 2024 г. произошло ещё несколько громких историй.
В феврале стало известно, что СКР прекратил уголовное преследование экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова, которого обвиняли по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, в университете не было необходимой системы безопасности, что привело к панике и большому числу пострадавших. Однако обвинительное заключение следователей не утвердила Генпрокуратура. Надзорный орган не увидел причинно-следственной связи между действиями руководства вуза и появлением пострадавших при стрельбе. Дело отправили на допрасследование. По данным источников «Ъ-Прикамье», оно расследуется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
В марте осудили пермяка, который «в шутку» призывал к убийству на территории ПГНИУ, называя себя другом Бекмансурова. В одной из своих переписок он рассказывал о плане нападения на учебное учреждение. Эта информация дошла до правоохранительных органов, а затем до суда. Суд назначил мужчине наказание в виде 50 часов обязательных работ.
В мае стало известно, что в попытке оспорить пожизненный приговор Тимур Бекмансуров дошёл до Верховного суда России. Как сообщает РИА Новости, в смягчении наказания ему отказали. Напомним, его признали виновным в убийстве двух и более лиц, в покушении на убийство 59 человек, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также в порче имущества (вместе это шесть статей УК РФ). Сам преступник вину признал, но заявил, что считает себя психически больным, и начал оспаривать приговор.
«Мы — Пермский университет!».
В память о страшных событиях 20 сентября 2024 года в кампусе ПГНИУ пройдёт траурный митинг с возложением цветов в 13:10 возле корпуса № 8.
«Спустя три года всё также тяжело подобрать слова, чтобы вспомнить о тех сентябрьских событиях. Мы никогда не забудем тех, чья жизнь оборвалась. Мы помним о семьях, которых настигло горе, о раненых и пострадавших. Мы благодарим тем, чья поддержка помогла нам всем пережить трагедию и позволила двигаться дальше. Весь город и страна тогда стали большим Пермским университетом, разделив общую боль. Сегодня мы говорим спасибо каждому, кто помог нам в те дни справиться с последствиями случившегося», — обратился к жителям ректор Пермского университета Игорь Германов.
Руководитель вуза сказал, что университет продолжает жить с большой раной, но оставаться местом силы, энергии, местом, где сбываются мечты. Он отметил, что усилия вуза были и будут направлены на помощь пострадавшим в той трагедии, поддержку каждого, кто оказался в сложной ситуации. Накануне третьей годовщины трагедии perm.aif.ru пообщался с потерпевшими. Их воспоминания опубликованы по ссылке.