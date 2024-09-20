«Живёт с большой раной». Третья годовщина трагедии в Пермском университете

«Спустя три года всё также тяжело подобрать слова, чтобы вспомнить о тех сентябрьских событиях. Мы никогда не забудем тех, чья жизнь оборвалась. Мы помним о семьях, которых настигло горе, о раненых и пострадавших. Мы благодарим тем, чья поддержка помогла нам всем пережить трагедию и позволила двигаться дальше. Весь город и страна тогда стали большим Пермским университетом, разделив общую боль. Сегодня мы говорим спасибо каждому, кто помог нам в те дни справиться с последствиями случившегося», — обратился к жителям ректор Пермского университета Игорь Германов.