19 сентября 2024 года вышел из дома и не вернулся.
Приметы:
рост 163 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.
Был одет:
неизвестно.
Сообщить о местонахождении женщины можно по номерам: 112 или 8−800−700−54−52.
В Уфе пропал 24-летний Роман Батунин. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лизаалерт».
19 сентября 2024 года вышел из дома и не вернулся.
Приметы:
рост 163 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.
Был одет:
неизвестно.
Сообщить о местонахождении женщины можно по номерам: 112 или 8−800−700−54−52.