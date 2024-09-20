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В Уфе пропал 24-летний Роман Батунин

В Уфе пропал 24-летний Роман Батунин. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Лизаалерт».

Источник: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

19 сентября 2024 года вышел из дома и не вернулся.

Приметы:

рост 163 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза серо-зеленые.

Был одет:

неизвестно.

Сообщить о местонахождении женщины можно по номерам: 112 или 8−800−700−54−52.