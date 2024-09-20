В Омске судят 16-летнего подростка, сбившего на машине 9-летнего мальчика

В Омске проходит суд над 16-летним подростком, который год назад сбил 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу. Молодому омичу грозит до 7 лет лишения свободы, а также выплата моральной компенсации в размере 1,5 млн рублей.
Следствие установило, что вечером 19 сентября 2023 года 16-летний подросток без водительских прав за рулем неисправного ВАЗ-21074 во дворе дома № 12/1 на улице бульвар Архитекторов сбил 9-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованных у подъезда машин.
Сразу же после случившегося парень скрылся с места преступления. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу. Затем нарушитель вернулся на место аварии и рассказал, что уехал с места ДТП из-за шока.
Молодой омич также объяснил, что купил машину за 50 тыс. рублей на сайте бесплатных объявлений. После приобретения транспортного средства он планировал продать его, но иногда ездил на нем без разрешения родителей.
На подростка завели уголовное дело по п. «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, не имеющим соответствующих прав, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения».
Свою вину несовершеннолетний водитель признал частично. Потерпевшая сторона также заявила иск о взыскании с подростка 1,5 млн рублей моральной компенсации. Омичу грозит 7 лет колонии.