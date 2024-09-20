Била сковородой и закрывала в холодном подполье: мать 7 лет издевалась над дочерью из-за ненависти к бывшему мужу

Дикая история произошла в Усть-Удинском районе Иркутской области. Там местная жительница долгие годы истязала собственную дочь.
35-летняя Елена Манькова (имена и фамилии героев изменены — прим. Редакции) воспитывала четверых детей. Самой старшей, Соне, 15 лет. Младшим братьям и сестрам по 10, 8 и 2 года. Из образования у Елены 11 классов школы. Она нигде не работала и любила выпить.
— Старшая дочь женщины — от бывшего мужа, с которым у нее натянутые отношения. Она его ненавидела! Ребенок был нежеланным. Более того, девочка внешне и по характеру напоминает отца, — сообщил корреспонденту КП-Иркутск источник, знакомый с ситуацией.
Елена начала издеваться над старшей дочерью. Из-за малейшего непослушания она жестоко обращалась с девочкой: била руками, ногами, металлическими сковородой и совком.
Однажды Елена обожгла Соне руку, приложив ее ладонь к раскаленной печи. Кроме того, несколько раз закрывала ребенка в холодном подполье и заставляла стоять коленями на твердой крупе. Истязания продолжались семь лет: с 2016 по 2023 годы. К младшим детям Елена агрессии не проявляла, наоборот, любила.
То, что в доме Маньковых не все в порядке, первыми заметили учителя из школы, где учится Соня. Как? Может, обратили внимание на синяки на ее теле или подавленное состояние. Ранее девочка никому не рассказывала о происходящем в семье. Администрация учебного учреждения сообщила о своих подозрениях в прокуратуру. После проверки завели уголовное дело. К расследованию подключился Следственный комитет.
Женщину обвинили в преступлениях по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
— Наличие телесных повреждений подтверждается заключением судебно-медицинских экспертов. Вину мать девочки признала частично, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.
Органы опеки забрали Соню у матери и поместили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ее младшие братья и сестры остались в семье, им ничего не угрожает.
Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.