Била сковородой и закрывала в холодном подполье: мать 7 лет издевалась над дочерью из-за ненависти к бывшему мужу

То, что в доме Маньковых не все в порядке, первыми заметили учителя из школы, где учится Соня. Как? Может, обратили внимание на синяки на ее теле или подавленное состояние. Ранее девочка никому не рассказывала о происходящем в семье. Администрация учебного учреждения сообщила о своих подозрениях в прокуратуру. После проверки завели уголовное дело. К расследованию подключился Следственный комитет.