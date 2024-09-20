В Пермском крае простились с погибшим при защите госграницы 19-летним танкистом

В Чусовом сообщили о гибели при защите государственной границы Кузнецова Анатолия Егоровича Кузнецова.
О погибшем земляке рассказали в администрации Чусовского городского округа. Анатолий Кузнецов родился 30 марта 2005 года в Чусовом. Он был обычным школьником, учился в школе «Подросток». Его будут помнить, как доброго и отзывчивого человека, всегда готовым помочь своим товарищам.
Анатолий был верным другом, заботливым сыном и любящим братом. Близкие отмечали его открытость, доброту и честность.
В ноябре 2023 года Анатолия Кузнецова призвали на военную службу. Житель Чусового защищал границу России, проходил службу старшим механиком-водителем танкового взвода танковой роты. Погиб при исполнении боевого долга 13 сентября 2024 года.
Жители Чусового глубоко скорбят по поводу гибели Анатолия. Смерть земляка стала трагедией для родных и близких, для всех, кто его знал и любил.
«Он погиб, выполняя свой долг, защищая нашу Родину. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — говорится в некрологе городской администрации.
Прощание с погибшим земляком прошло 18 сентября в его родном городе.