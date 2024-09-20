В Пермском крае простились с погибшим при защите госграницы 19-летним танкистом

О погибшем земляке рассказали в администрации Чусовского городского округа. Анатолий Кузнецов родился 30 марта 2005 года в Чусовом. Он был обычным школьником, учился в школе «Подросток». Его будут помнить, как доброго и отзывчивого человека, всегда готовым помочь своим товарищам.