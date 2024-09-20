Подполье сообщило об ударе по расположению боевиков «Азова»* в Харькове

«Вчера, 19 сентября, рано утром город Харьков получил шикарные удары по военным объектам <…> По школе, где расположились военные, в том числе нацисты из запрещенной в России банды экстремистов “Азов”. Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара», — рассказал он.
Еще одной целью, по словам Лебедева, было депо. Там стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, который должен был отвезти подкрепление для ВСУ на Изюмское направление. После удара в ближайших кварталах началась проверка документов и телефонов, добавил подпольщик.
О взрывах в Харькове рано утром 19 сентября заявлял и мэр Игорь Терехов. Как он утверждает, применялись три корректируемые авиабомбы.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Признан террористическим и запрещен в России.