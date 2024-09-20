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Подполье сообщило об ударе по расположению боевиков «Азова»* в Харькове

МОСКВА, 20 сен — РАИ Новости. Российские войска нанесли удар по расположению украинских военнослужащих в Харькове, в том числе по боевикам террористической организации «Азов»* и иностранным наемникам, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: Reuters

«Вчера, 19 сентября, рано утром город Харьков получил шикарные удары по военным объектам <…> По школе, где расположились военные, в том числе нацисты из запрещенной в России банды экстремистов “Азов”. Есть пока не подтвержденные сведения о присутствии иностранных наемников во время удара», — рассказал он.

Еще одной целью, по словам Лебедева, было депо. Там стоял на погрузке военный состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, который должен был отвезти подкрепление для ВСУ на Изюмское направление. После удара в ближайших кварталах началась проверка документов и телефонов, добавил подпольщик.

О взрывах в Харькове рано утром 19 сентября заявлял и мэр Игорь Терехов. Как он утверждает, применялись три корректируемые авиабомбы.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

* Признан террористическим и запрещен в России.