Ректор ПГНИУ выступил с обращением в память о трагических событиях 20 сентября

Ректор Пермского университета Игорь Германов 20 сентября выступил с обращением в память трагических событий, которые произошли на территории кампуса три года назад. В этот день от устроенной 18-летним студентом стрельбы погибли шесть человек, около 60 человек получили травмы разной степени тяжести.
Ректор вуза в обращении отметил, что 20 сентября навсегда останется в памяти Пермского университета трагическим днем.
«Спустя три года все также тяжело подобрать слова, чтобы вспомнить о тех сентябрьских событиях. Мы никогда не забудем тех, чья жизнь оборвалась. Мы помним о семьях, которых настигло горе, о раненых и пострадавших», — говорит Игорь Германов.
Ректор благодарит тех, чья поддержка помогла пережить трагедию и позволила двигаться дальше. Общую боль с университетом разделили весь город и страна.
«Мы говорим спасибо каждому, кто помог нам в те дни справиться с последствиями случившегося. Университет продолжает жить с большой раной, но оставаться местом силы, энергии, местом, где сбываются мечты. Наши усилия были и будут направлены на помощь пострадавшим в той трагедии, поддержку каждого, кто оказался в сложной ситуации», — заверил ректор пермского вуза.
В Пермском университете на траурном митинге вспомнят жертв теракта. Три года назад в кампусе ПГНИУ устроил стрельбу студент вуза Тимур Бекмансуров.