Ректор ПГНИУ выступил с обращением в память о трагических событиях 20 сентября

«Спустя три года все также тяжело подобрать слова, чтобы вспомнить о тех сентябрьских событиях. Мы никогда не забудем тех, чья жизнь оборвалась. Мы помним о семьях, которых настигло горе, о раненых и пострадавших», — говорит Игорь Германов.