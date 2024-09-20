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Ректор ПГНИУ выступил с обращением в память о трагических событиях 20 сентября

Игорь Германов поблагодарил каждого, кто помог справиться с последствиями трагедии.

Источник: Министерство науки и высшего образования РФ

Ректор Пермского университета Игорь Германов 20 сентября выступил с обращением в память трагических событий, которые произошли на территории кампуса три года назад. В этот день от устроенной 18-летним студентом стрельбы погибли шесть человек, около 60 человек получили травмы разной степени тяжести.

Ректор вуза в обращении отметил, что 20 сентября навсегда останется в памяти Пермского университета трагическим днем.

«Спустя три года все также тяжело подобрать слова, чтобы вспомнить о тех сентябрьских событиях. Мы никогда не забудем тех, чья жизнь оборвалась. Мы помним о семьях, которых настигло горе, о раненых и пострадавших», — говорит Игорь Германов.

Ректор благодарит тех, чья поддержка помогла пережить трагедию и позволила двигаться дальше. Общую боль с университетом разделили весь город и страна.

«Мы говорим спасибо каждому, кто помог нам в те дни справиться с последствиями случившегося. Университет продолжает жить с большой раной, но оставаться местом силы, энергии, местом, где сбываются мечты. Наши усилия были и будут направлены на помощь пострадавшим в той трагедии, поддержку каждого, кто оказался в сложной ситуации», — заверил ректор пермского вуза.

В Пермском университете на траурном митинге вспомнят жертв теракта. Три года назад в кампусе ПГНИУ устроил стрельбу студент вуза Тимур Бекмансуров.

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