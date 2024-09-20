Еще двух сапбордисток унесло в море в районе Туапсе

В последнее время число инцидентов с участием любителей сапбординга значительно увеличилось. На прошлой неделе «Югополис» сообщал о том, что в море унесло мужчину, уснувшего на сапборде. Туриста нашли в 10 км от берега. В июле 2024 года похожая беда случилась с тремя женщинами. В итоге одна из них скончалась. Ее тело нашли через неделю.