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Еще двух сапбордисток унесло в море в районе Туапсе

Девушки смогли передать спасателям свои координаты.

Очередные любители сапборда едва не погибли в открытом море из-за своей беспечности. В районе Туапсе две туристки вышли покататься, однако вернуться на берег не смогли. Им противостоял сильный ветер. Девушек отнесло в открытое море на три километра. Инцидент произошел 19 сентября.

Туристки позвонили спасателям и смогли передать свои координаты. Сотрудники Туапсинского АСО вышли в море на служебном катере и спустя некоторое время нашли девушек. Обеих сапбордисток доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

В последнее время число инцидентов с участием любителей сапбординга значительно увеличилось. На прошлой неделе «Югополис» сообщал о том, что в море унесло мужчину, уснувшего на сапборде. Туриста нашли в 10 км от берега. В июле 2024 года похожая беда случилась с тремя женщинами. В итоге одна из них скончалась. Ее тело нашли через неделю.