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Главе Киренска дали условный срок за злоупотребления полномочиями при благоустройстве улицы по «Комфортной среде»

Киренский районный суд вынес приговор главе администрации Киренска Александру Вициамову. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Как установили следствие и суд, в 2021—2022 годах Александр Вициамов подписал акты приемки работ по благоустройству улицы Ленский Рабочих. Работы велись по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

На основании фиктивной документации подрядчик незаконно получил оплату в полном объеме, так как фактически часть работ не была выполнена, а исполненные были ненадлежащего качества и не соответствовали условиям контракта, — уточняется в сообщении прокуратуры Приангарья.

Суд признал главу Киренска виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. В отношении подрядчика и субподрядчика, которые реализовывали проект, ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оно сейчас расследуется.