Главе Киренска дали условный срок за злоупотребления полномочиями при благоустройстве улицы по «Комфортной среде»

Как установили следствие и суд, в 2021—2022 годах Александр Вициамов подписал акты приемки работ по благоустройству улицы Ленский Рабочих. Работы велись по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в нацпроект «Жилье и городская среда».
На основании фиктивной документации подрядчик незаконно получил оплату в полном объеме, так как фактически часть работ не была выполнена, а исполненные были ненадлежащего качества и не соответствовали условиям контракта, — уточняется в сообщении прокуратуры Приангарья.
Суд признал главу Киренска виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. В отношении подрядчика и субподрядчика, которые реализовывали проект, ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Оно сейчас расследуется.