На угрожавшего отрезать учительнице язык челябинца завели уголовные дела

Следственные органы возбудили уголовные дела об угрозе убийством и хулиганстве в отношении 37-летнего челябинца, который накануне устроил скандал в школе № 71 Металлургического района. Якобы заступаясь за своего сына-пятиклассника, мужчина ворвался в класс во время занятий, осыпал отборной руганью учительницу математики и пообещал отрезать ей язык, после чего женщину госпитализировали с инсультом (ранее сообщалось об инфаркте), передает корреспондент chel.aif.ru.