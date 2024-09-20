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Авиационная опасность в Воронежской области продлилась 5 часов

Воздушную тревогу объявили глубокой ночью.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области глубокой ночью 20 сентября объявили воздушную тревогу. Губернатор Александр Гусев сообщил об авиационной опасности в 0.36.

Тревожный режим продлился в регионе пять часов: его отменили в 5.32.

О последствиях ничего неизвестно.