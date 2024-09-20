Авиационная опасность в Воронежской области продлилась 5 часов

В Воронежской области глубокой ночью 20 сентября объявили воздушную тревогу. Губернатор Александр Гусев сообщил об авиационной опасности в 0.36.
Тревожный режим продлился в регионе пять часов: его отменили в 5.32.
О последствиях ничего неизвестно.
Воздушную тревогу объявили глубокой ночью.
В Воронежской области глубокой ночью 20 сентября объявили воздушную тревогу. Губернатор Александр Гусев сообщил об авиационной опасности в 0.36.
Тревожный режим продлился в регионе пять часов: его отменили в 5.32.
О последствиях ничего неизвестно.