Омская прокуратура требует посадить сотрудников вуза за мошенничество

Прокуратура Омской области сообщила, что государственный обвинитель потребовал назначить реальные сроки сотрудникам университета, которые оплатили свою научную работу, скачанную из интернета.
Сообщается, что трое работников нашли в сети научно-исследовательскую работу и решили сделать такую же на территории своего региона. На протяжении 6 месяцев трое работников университета получали деньги за якобы произведенные исследования и командировочные расходы в размере 1,8 млн рублей.
Гособвинитель потребовал назначить сотрудникам, которые обвиняются в мошенничестве реальные сроки и крупные штрафы. Одному фигуранту может грозить 5 лет лишения свободы, а остальным — 4 года тюрьмы.