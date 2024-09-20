Омская прокуратура требует посадить сотрудников вуза за мошенничество

Сообщается, что трое работников нашли в сети научно-исследовательскую работу и решили сделать такую же на территории своего региона. На протяжении 6 месяцев трое работников университета получали деньги за якобы произведенные исследования и командировочные расходы в размере 1,8 млн рублей.