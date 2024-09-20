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В СУ СК РФ проверят дело о покушении на изнасилование девочки в Аксае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о покушении на изнасилование девочки в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В СУ СК России поручили доложить о ходе расследования покушения на изнасилование девочки в Ростовской области. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 20 сентября.

В соцсетях опубликована информация, что в Аксае мигрант пытался совершить противоправные действия в отношении 14-летней девочки. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Подозреваемый задержан.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ по Ростовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении ведомства.