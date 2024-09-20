Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Остались трое детей и жена»: комбайн провалился в 10-метровую карстовую воронку в Иркутской области, водитель погиб

Водитель комбайна погиб, провалившись в карстовую воронку в Иркутской области.
Источник: Комсомольская правда

Трагическое происшествие зарегистрировали в Иркутской области, вблизи деревни Русский Мельхитуй. Во время уборки урожая под загруженным комбайном образовалась 10-метровая карстовая воронка. Машина провалилась в яму кабиной вниз. От полученных травм 39-лений водитель скончался на месте.

— Сообщение о случившемся поступило днем 19 сентября, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в Единой дежурно-диспетчерской службе Нукутского района. — На место прибыли спасатели, которые совершили подкоп, чтобы эвакуировать пострадавшего. Но при обвале мужчину зажало в кабине, была констатирована смерть. Сегодня, 20 сентября, проводятся работы по извлечению тела.

Как стало известно «Комсомолке», у погибшего остались жена и трое несовершеннолетних детей. Из-за риска возникновения новых карстовых воронок, специалисты соблюдают дополнительные меры безопасности. Работы по уборке урожая на поле временно приостановлены.

Проходят работы по извлечению тела из кабины. Фото предоставлено КП-Иркутск администрацией Нукутского района.

— Даже неправильная расстановка спецтехники может вызвать обвал грунта, поэтому все экскаваторы оборудованы страховочными тросами. Работают сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутской области, — добавляют в ЕДДС.

По словам специалистов, карстовые воронки — особенность этой территории. Местные жители не раз замечали огромные ямы, но это еще никогда не приводило к смертельным случаям.

Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Будут установлены обстоятельства и причины трагедии.