«Остались трое детей и жена»: комбайн провалился в 10-метровую карстовую воронку в Иркутской области, водитель погиб

Трагическое происшествие зарегистрировали в Иркутской области, вблизи деревни Русский Мельхитуй. Во время уборки урожая под загруженным комбайном образовалась 10-метровая карстовая воронка. Машина провалилась в яму кабиной вниз. От полученных травм 39-лений водитель скончался на месте.
— Сообщение о случившемся поступило днем 19 сентября, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в Единой дежурно-диспетчерской службе Нукутского района. — На место прибыли спасатели, которые совершили подкоп, чтобы эвакуировать пострадавшего. Но при обвале мужчину зажало в кабине, была констатирована смерть. Сегодня, 20 сентября, проводятся работы по извлечению тела.
Как стало известно «Комсомолке», у погибшего остались жена и трое несовершеннолетних детей. Из-за риска возникновения новых карстовых воронок, специалисты соблюдают дополнительные меры безопасности. Работы по уборке урожая на поле временно приостановлены.
— Даже неправильная расстановка спецтехники может вызвать обвал грунта, поэтому все экскаваторы оборудованы страховочными тросами. Работают сотрудники аварийно-спасательной службы Иркутской области, — добавляют в ЕДДС.
По словам специалистов, карстовые воронки — особенность этой территории. Местные жители не раз замечали огромные ямы, но это еще никогда не приводило к смертельным случаям.
Ситуацией заинтересовались правоохранительные органы. Будут установлены обстоятельства и причины трагедии.