«Остались трое детей и жена»: комбайн провалился в 10-метровую карстовую воронку в Иркутской области, водитель погиб

— Сообщение о случившемся поступило днем 19 сентября, — рассказали корреспонденту КП-Иркутск в Единой дежурно-диспетчерской службе Нукутского района. — На место прибыли спасатели, которые совершили подкоп, чтобы эвакуировать пострадавшего. Но при обвале мужчину зажало в кабине, была констатирована смерть. Сегодня, 20 сентября, проводятся работы по извлечению тела.