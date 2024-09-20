В Новосибирске дело школьницы, изрезавшей одноклассницу, передано в суд

СК закончил расследование по делу семиклассницы, изрезавшей свою подругу в лесу. Напомним, 1 октября школьницы пошли вместе погулять.
— Моя дочка — домашняя девочка, поэтому эта одноклассница заранее договорилась о встрече. Мой ребенок предложил взять с собой еще одну подружку, но эта семиклассница, позвавшая погулять, отказалась, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки. — Она заранее планировала расправу над моей дочкой, поэтому третья девочка в ее план не вписывалась.
Что было дальше — стало материалами уголовного дела. Семиклассница заманила пострадавшую школьницу в западню: привела ее в лес, там напала с ножом.
— Моя дочка выжила потому, что сказала той однокласснице: «Я умру от кровотечения в любом случае, ты можешь уйти». Потом она пыталась идти по лесу, падала, но ей хватило сил набрать 112 и ее нашли.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
— Несовершеннолетняя получила травмы, которые в совокупности причинили ей тяжкий вред здоровью, — пояснили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Дело напавшей школьницы передано в суд, сама она находится под домашним арестом.