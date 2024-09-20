В Новосибирске дело школьницы, изрезавшей одноклассницу, передано в суд

— Моя дочка — домашняя девочка, поэтому эта одноклассница заранее договорилась о встрече. Мой ребенок предложил взять с собой еще одну подружку, но эта семиклассница, позвавшая погулять, отказалась, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки. — Она заранее планировала расправу над моей дочкой, поэтому третья девочка в ее план не вписывалась.