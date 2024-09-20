Учительница из Воронежской области, назвав код аферистам, лишилась 1,3 млн рублей

53-летней женщине на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил о необходимости продлить договор на услуги связи. Для продления контракта с оператором связи собеседник запросил код из смс-сообщения.
Позже учительница начала получать уведомления о кредитах, оформленных на её имя, но сначала не обратила на это внимание, полагая, что это происки аферистов. Однако вскоре она обнаружила в своей электронной почте подтверждения по кредитным обязательствам и решила пойти в банк.
В банке выяснилось, что мошенники, воспользовавшись мнимым продлением договора, получили доступ к персональным данным пострадавшей и открыли на ее имя несколько кредитов через онлайн-приложение.
Общая сумма ущерба превысила один миллион триста тысяч рублей. В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Раннее «МК в Воронеже» сообщал, что лифтер из Воронежа, поверив мошенникам, лишилась 3,8 млн рублей.