Учительница из Воронежской области, назвав код аферистам, лишилась 1,3 млн рублей

Позже учительница начала получать уведомления о кредитах, оформленных на её имя, но сначала не обратила на это внимание, полагая, что это происки аферистов. Однако вскоре она обнаружила в своей электронной почте подтверждения по кредитным обязательствам и решила пойти в банк.