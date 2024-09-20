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В Симферополе загорелась многоэтажка: оттуда эвакуировали 32 человека

Из горящей многоэтажки на Тургенева в Симферополе эвакуировали 32 человека.

Источник: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В пятницу, 20 сентября, в Симферополе загорелся многоквартирный дом, оттуда эвакуировали 32 человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

Инцидент произошел на улице Тургенева. В многоквартирном доме загорелся третий этаж. На место прибыли пожарные.

«На месте обнаружено возгорание кровли и сильное задымление», — отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что из многоэтажки эвакуировали 32 человека. Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

«Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.

МЧС