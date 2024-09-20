В Симферополе загорелась многоэтажка: оттуда эвакуировали 32 человека

В пятницу, 20 сентября, в Симферополе загорелся многоквартирный дом, оттуда эвакуировали 32 человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Инцидент произошел на улице Тургенева. В многоквартирном доме загорелся третий этаж. На место прибыли пожарные.
«На месте обнаружено возгорание кровли и сильное задымление», — отметили в МЧС.
В ведомстве добавили, что из многоэтажки эвакуировали 32 человека. Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
«Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении.