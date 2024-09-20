В Омске прокуратура потребовала посадить бывшего ректора ОмГТУ на пять лет

Уголовное дело в отношении Анатолия Косых было прекращено в связи с его смертью. Экс-ректор ОмГТУ скончался 22 августа. Для Дмитрия Маевского прокуратура запросила наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Для двух сотрудников вуза — четыре года со штрафом по 400 тысяч. Следующее судебное заседание, где состоятся прения стороны защиты, пройдет 25 сентября.