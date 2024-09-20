В Омске прокуратура потребовала посадить бывшего ректора ОмГТУ на пять лет

В Омске продолжаются заседания по делу о мошенничестве, обвиняемыми по которому проходят бывший ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский и два сотрудника вуза.
По версии следствия, в 2017 году Дмитрий Маевский скачал из Интернета научно-исследовательскую работу (НИР), подготовленную сотрудниками Петербургского вуза на тему культурной и языковой интеграции мигрантов в среду российских регионов. Исследование проводилось в 2015 году по заказу и на средства Минкультуры РФ. Результаты петербургские ученые выложили в открытый доступ. Обвинение считает, что сотрудники вуза договорились под предлогом выполнения аналогичной работы получить оплату и от ОмГТУ.
Ректор вуза (на тот момент пост занимал Анатолий Косых) издал приказ об открытии НИР. С мая по декабрь 2018 года первый проректор, он же руководитель научной группы, направлял ректору служебные записки о производстве выплат за якобы выполняемые научные исследования. Сумма выплат, включая командировочные расходы, составила 1,8 миллиона рублей.
Уголовное дело в отношении Анатолия Косых было прекращено в связи с его смертью. Экс-ректор ОмГТУ скончался 22 августа. Для Дмитрия Маевского прокуратура запросила наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Для двух сотрудников вуза — четыре года со штрафом по 400 тысяч. Следующее судебное заседание, где состоятся прения стороны защиты, пройдет 25 сентября.