Номер поменял, а доступ к банку оставил: в Магнитогорске мужчина случайно узнал о долге в 2 млн

В Магнитогорске мужчине из ХМАО отказали в кредите на телефон из-за задолженности в 2 млн рублей. Об этом он случайно узнал во время оформления техники в магазине. Наличие обязательств ему подтвердили в отделении банка. Мужчина ранее не оформлял на себя никаких кредитов, поэтому обратился за помощью в полицию.
Оказалось, что житель ХМАО недавно сменил номер телефона, но данные о новой сим-карте не внес в мобильное приложение банка. Злоумышленники обнаружили старую сим-карту, активировали ее, и, тем самым, получили доступ к банковскому сервису мужчины. Мошенники оформили на него кредит в размере более 2 млн рублей, а после перевели все средства на свои счета.
В полиции Магнитогорска сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».