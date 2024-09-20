Номер поменял, а доступ к банку оставил: в Магнитогорске мужчина случайно узнал о долге в 2 млн

Оказалось, что житель ХМАО недавно сменил номер телефона, но данные о новой сим-карте не внес в мобильное приложение банка. Злоумышленники обнаружили старую сим-карту, активировали ее, и, тем самым, получили доступ к банковскому сервису мужчины. Мошенники оформили на него кредит в размере более 2 млн рублей, а после перевели все средства на свои счета.