В Симферополе потушили пожар на Тургенева: спасены 10 человек

В пятницу, 20 сентября, на пожаре в Симферополе спасли 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Тургенева. В многоквартирном доме загорелся третий этаж. На место прибыли пожарные. Из многоэтажки эвакуировали 32 человека. Пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Позднее стало известно, что пожар ликвидировали. Его площадь не изменилась и также составила 12 квадратных метров. Из задымленного помещения спасли 10 человек: шестерых взрослых и четверых детей.
«Предварительная причина пожара — курение в постели», — говорится в сообщении.