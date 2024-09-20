Грузовик переехал пешехода на трассе «Сортавала»

Пешеход погиб под колесами грузовика на 29-м километре трассы «Сортавала» в Выборгском районе Ленобласти. Все произошло в ночь на 20 сентября. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 52-летний водитель грузового автомобиля «Шакман» наехал на находившегося на проезжей части дороги неустановленного мужчину, на вид 35−45 лет. Личность погибшего устанавливается, — добавили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства случившегося продолжают уточнять.
Ранее SPB.KP.RU писал, что в Петербурге произошла массовая авария на дамбе перед Приморским шоссе. Водитель из-за яркого солнца не заметил образовавшуюся перед ним пробку и столкнулся с шестью машинами. В результате пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок.