Грузовик переехал пешехода на трассе «Сортавала»

Пешеход погиб под колесами грузовика на 29-м километре трассы «Сортавала» в Выборгском районе Ленобласти. Все произошло в ночь на 20 сентября. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.