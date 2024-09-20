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Под Волгоградом рухнул с моста автомобиль, двое погибли

По словам очевидцев, поделившихся видео в Telegram, водитель предположительно потерял сознание, ДТП случилось на дороге «Червленое — Калач-на-Дону».

На 24-м километре водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением, автомобиль оказался на встречной полосе и слетел с моста, сообщают в отделении ГАИ ОМВД по Калачевскому району.

За рулем отечественной легковушки находился 30-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения, но был еще жив, когда прибыла бригада скорой помощи. Однако, несмотря на усилия медиков, скончался буквально у них на руках. Пассажир — молодой человек на десяток лет моложе водителя — погиб мгновенно, уточняет v1.ru.

По словам очевидцев, поделившихся видео в Telegram-канале «Волгоград», водитель предположительно потерял сознание. Ранее о ходе расследования ДТП с погибшей в Урюпинске 16-летней Ликой Даниловой рассказали в облпрокуратуре.