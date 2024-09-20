Под Волгоградом рухнул с моста автомобиль, двое погибли

За рулем отечественной легковушки находился 30-летний мужчина. Он получил тяжелые ранения, но был еще жив, когда прибыла бригада скорой помощи. Однако, несмотря на усилия медиков, скончался буквально у них на руках. Пассажир — молодой человек на десяток лет моложе водителя — погиб мгновенно, уточняет v1.ru.