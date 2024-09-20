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В Краснодаре эвакуировали людей из ТРЦ «Галерея»

В Краснодаре сегодня утром, 20 сентября, эвакуировали сотрудников торгового центра «Галерея». Вход здания ТРЦ заблокировали.

Источник: Новая Кубань

Посетителей центра попросили перейти на другую сторону улицы. Сами же сотрудники ожидают получения информации возле цирка, сообщили местные СМИ.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщений на номер 01 не поступало.

МЧС