Посетителей центра попросили перейти на другую сторону улицы. Сами же сотрудники ожидают получения информации возле цирка, сообщили местные СМИ.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщений на номер 01 не поступало.
В Краснодаре эвакуировали людей из ТРЦ «Галерея»
В Краснодаре сегодня утром, 20 сентября, эвакуировали сотрудников торгового центра «Галерея». Вход здания ТРЦ заблокировали.
Посетителей центра попросили перейти на другую сторону улицы. Сами же сотрудники ожидают получения информации возле цирка, сообщили местные СМИ.