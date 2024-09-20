В Краснодаре эвакуировали людей из ТРЦ «Галерея»

Посетителей центра попросили перейти на другую сторону улицы. Сами же сотрудники ожидают получения информации возле цирка, сообщили местные СМИ.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщений на номер 01 не поступало.