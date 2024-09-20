«Мама, я не могу встать!»: 11-летняя школьница на полгода прикована к кровати после катания с горки на детской площадке

— Днем Алиса вернулась из школы. Дома все было в пыли из-за ремонта. Вот мы и пошли на свежий воздух, на новую площадку. Дети сразу побежали к горке. Первым скатился Рома. Убедившись, что брат отошел, следом поехала Алиса. Я приглядывала за сыном, как вдруг дочь на моих глазах со скоростью вылетела с горки! Обычно она мягко притормаживала прежде, чем соскочить на землю, но в этот раз не смогла из-за синтетической кофты. Упав, приземлилась на копчик.