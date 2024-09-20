«Мама, я не могу встать!»: 11-летняя школьница на полгода прикована к кровати после катания с горки на детской площадке

«Вы уже ходили на новую детскую площадку?», — спрашивали соседи 38-летнюю Анну Дмитриеву из Улан-Удэ. Неподалеку от их дома вырос новый современный жилой комплекс, а во дворе — горки, качели и турники. Все это открыто для соседних ребятишек. Вот и старшая дочь Анны, 11-летняя Алиса, заглянула на расхваленную площадку. Только вот очередная прогулка закончилась травмой позвоночника. Виной всему небезопасная горка. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Со скоростью вылетела с горки.
Анна Дмитриева с мужем воспитывают двух детей — Алису и двухлетнего сына Рому. На прогулках мама не спускает с них глаз. Признается, что всегда страховала и на той самой горке, но тогда, 16 сентября, беды избежать не удалось.
— Днем Алиса вернулась из школы. Дома все было в пыли из-за ремонта. Вот мы и пошли на свежий воздух, на новую площадку. Дети сразу побежали к горке. Первым скатился Рома. Убедившись, что брат отошел, следом поехала Алиса. Я приглядывала за сыном, как вдруг дочь на моих глазах со скоростью вылетела с горки! Обычно она мягко притормаживала прежде, чем соскочить на землю, но в этот раз не смогла из-за синтетической кофты. Упав, приземлилась на копчик.
«Мама, я не могу встать», — в слезах пожаловалась школьница, перевернувшись на четвереньки.
Анна в растерянности попыталась поднять дочь, но та пожаловалась, что боль усилилась. Тогда ее положили на лавочку, так ребенку стало немного легче. Сибирячка позвонила в 112 и супругу, который был на работе.
«Первое заключение врачей шокировало».
— Первым приехал муж. Счет шел на секунды, поэтому пересадили дочь в машину и помчались в детскую больницу. Первое заключение врачей после осмотра шокировало. У Алисы якобы были переломы грудного и четырех поясничных позвонков. В добавок поврежден копчик.
Но магнитно-резонансная томография (МРТ) на следующий день, 17 сентября, подтвердила только компрессионный перелом 12-го грудного позвонка. Сейчас Алисе нельзя сидеть и стоять, примерно на месяц она прикована к больничной кровати. Пока лишь выполняет несложные упражнения ногами.
— Алиса подавлена. Боится пропустить школьную программу и потерять друзей. Одноклассники пишут письма, передают подарки и желают скорейшего выздоровления. Я говорю дочери, что она скоро поправится и вернется в свой класс. По прогнозу врачей, встать дочь сможет только через полгода… И то только с помощью корсета, поддерживающего спину. А вот, когда снова будет сидеть — пока непонятно. Восстановление, по словам медиков, может растянуться на год.
У Анны нет цели засудить виновных или добиться материальной компенсации. Сибирячка хочет, чтобы конструкцию исправили, сделав максимально безопасной. Следователи СК Бурятии после осмотра сообщили, что расстояние от края горки до земли превышает 60 см (при норме в 10 см!).
ОФИЦИАЛЬНО.
— Организована доследственная проверка. Предварительно установлено, что 16 сентября днем местная жительница пришла с детьми на игровую площадку, расположенную на придомовой территории жилого комплекса, где ее несовершеннолетняя дочь при скатывании с горки получила повреждения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказывают в СК Бурятии.
Также подключилась прокуратура Бурятии.
— Организована проверка исполнения законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних на объектах досуга, — сообщают в ведомстве. — Будет дана оценка соблюдению норм и требований при возведении игровой конструкции, действиям должностных лиц организации-застройщика и управляющей компании.