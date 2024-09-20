В Ростове присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве 8-месячной девочки

В Ростове-на-Дону присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве 8-месячной девочки. Напомним, на скамье подсудимых находятся родители ребенка.
Информация поступила от пресс-службы Ростовского областного суда:
«На вопрос о виновности отца в совершении преступления шесть присяжных ответили “да”, двое ответили “нет”. На вопрос, заслуживает ли он снисхождения восемь человек ответили “да”.
«На вопрос о виновности матери семь присяжных ответили “да”, один ответил “нет”. На вопрос, заслуживает ли она снисхождения пять присяжных ответили “да”, трое ответили “нет”.
Как уточнили в суде, коллегия из восьми присяжных озвучила свое решение вечером 19 сентября. Даты окончательного приговора еще нет, 26 сентября должны провести «обсуждение последствий вердикта».
Напомним, слушания в Ростовском областном суде начались 1 августа. Матери и отцу девочки ранее предъявили обвинения по статье «Убийство группой лиц малолетнего» (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По данным следствия, расправа произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовский Ростова-на-Дону. После произошедшего мать некоторое время утверждала, что ее ребенка похитили неизвестные.