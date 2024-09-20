Пьяного 42-летнего зацепера сняли с поезда в Петербурге

Оказывается, не только молодые люди любят экстремальные поездки между вагонами поездов. Так, 42-летнего зацепера сняли с поезда сообщением «Петербург — Самара». Мужчина находился между девятым и десятым вагонами. А еще он был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
— В дежурную часть транспортной полиции Московского вокзала поступила информация от представителя транспортной безопасности о том, что при посадке на пассажирский поезд выявлен зацепер. Выяснилось, что безработный петербуржец решил таким образом отправиться к друзьям в Москву, — уточнили в пресс-службе.
На мужчину составили административный протокол за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Кстати, он не в первый раз привлекается к ответственности за административные правонарушения. А что касается поезда, то этот инцидент на его движение не повлиял. Состав отправился в путь по расписанию.