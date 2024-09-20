Пьяного 42-летнего зацепера сняли с поезда в Петербурге

На мужчину составили административный протокол за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Кстати, он не в первый раз привлекается к ответственности за административные правонарушения. А что касается поезда, то этот инцидент на его движение не повлиял. Состав отправился в путь по расписанию.