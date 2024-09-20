В Тольятти задержан курьер телефонных мошенников

В полицию за помощью обратился 85-летний мужчина. Ему на телефон позвонил звонок от «правоохранителей», сообщивших, что его племянница стала виновницей ДТП и для того, чтобы ей помочь, пенсионеру необходимо заплатить. Тольяттинец положил трубку, но звонки с требованиями передачи денег продолжили поступать.
«Собеседники общались с пенсионером непрерывно, не давая связаться с родственниками и проверить информацию. Мужчина растерялся и отдал подъехавшему курьеру свыше 350 тысяч рублей», — сообщили в региональном ГУ МВД.
Правоохранители со слов потерпевшего составили описание курьера, передав ориентировку всем наружным службам. Через какое-то время молодой человек был задержан и дал показания, что действовал по инструкции анонимного работодателя, с которым познакомился в социальной сети. Сейчас он проверяется на совершение аналогичных преступлений на территории региона.