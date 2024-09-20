В Тольятти задержан курьер телефонных мошенников

Правоохранители со слов потерпевшего составили описание курьера, передав ориентировку всем наружным службам. Через какое-то время молодой человек был задержан и дал показания, что действовал по инструкции анонимного работодателя, с которым познакомился в социальной сети. Сейчас он проверяется на совершение аналогичных преступлений на территории региона.