Свердловский суд выберет меру пресечения главе Артемовского

— Состоится рассмотрение ходатайства старшего следователя следственного отдела по г. Первоуральск СУ СК РФ по Свердловской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгения Мохирева в отношении Трофимова Константина Михайловича, — сообщает пресс-служба Первоуральского городского суда.