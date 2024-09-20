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Свердловский суд выберет меру пресечения главе Артемовского

В Первоуральске перед судом предстал глава Артемовского Константин Трофимов.

Источник: пресс-служба администрации Артемовского городского округа

В Свердловской области 20 сентября перед судом предстанет глава Артемовского городского округа Константин Трофимов. Заседание было назначено на 11:30 в Первоуральском городском суде.

— Состоится рассмотрение ходатайства старшего следователя следственного отдела по г. Первоуральск СУ СК РФ по Свердловской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгения Мохирева в отношении Трофимова Константина Михайловича, — сообщает пресс-служба Первоуральского городского суда.

Суд сообщает, что Константин Трофимов обвиняется в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, в особо крупном размере (часть шестая статьи 290, часть четвертая статьи 290 УК РФ).