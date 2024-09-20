Три машины сгорели в Самарской области за сутки

Специалисты установят причину пожара в каждом случае. А пока региональное МЧС призывает все автолюбителей следить за состоянием своей машины и всегда возить с собой огнетушитель объемом два литра. Если вдруг машина загорелась, надо сразу же остановиться и вызвать пожарных.