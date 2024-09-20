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Три машины сгорели в Самарской области за сутки

За один день самарские пожарные трижды тушили горящие автомобили.

Источник: Комсомольская правда

Сразу три машины загорелись в Самарской области за минувшие сутки, 19 сентября. Утром в селе Ягодное Ставропольского района сгорел КамАЗ. Затем, в дневное время, в селе Сырейка Кинельского района горел УАЗ «Буханка». Ну, а вечером в поселке Прибрежный Красноглинского района Самары вспыхнул «Мерседес».

— К счастью, пострадавших нет, — отметили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Специалисты установят причину пожара в каждом случае. А пока региональное МЧС призывает все автолюбителей следить за состоянием своей машины и всегда возить с собой огнетушитель объемом два литра. Если вдруг машина загорелась, надо сразу же остановиться и вызвать пожарных.

МЧС