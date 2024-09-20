В Хабаровском крае достали со дна озера автомобиль

Сотрудники МЧС, облачившись в гидрокостюмы, вошли в озеро. Они застраховали машину, тщательно прикрепив её к стреле крана-манипулятора. Сначала, слаженно работая в команде, спасатели вывели автомобиль на берег с помощью веревки, а затем, с помощью техники, подняли его на поверхность. Внутри легковушки было найдено тело 45-летнего водителя.