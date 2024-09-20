В Хабаровском крае достали со дна озера автомобиль

На место события быстро прибыли спасательные службы — в числе них были краевые пожарные, команда «скорой помощи» и полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сотрудники МЧС, облачившись в гидрокостюмы, вошли в озеро. Они застраховали машину, тщательно прикрепив её к стреле крана-манипулятора. Сначала, слаженно работая в команде, спасатели вывели автомобиль на берег с помощью веревки, а затем, с помощью техники, подняли его на поверхность. Внутри легковушки было найдено тело 45-летнего водителя.
Сотрудники оперативно-следственных подразделений начали выяснять обстоятельства. Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам погибшего.