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В Хабаровском крае достали со дна озера автомобиль

Спасатели МЧС России вытащили из озера утонувший автомобиль в окрестностях села Некрасовка.

На место события быстро прибыли спасательные службы — в числе них были краевые пожарные, команда «скорой помощи» и полицейские. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС, облачившись в гидрокостюмы, вошли в озеро. Они застраховали машину, тщательно прикрепив её к стреле крана-манипулятора. Сначала, слаженно работая в команде, спасатели вывели автомобиль на берег с помощью веревки, а затем, с помощью техники, подняли его на поверхность. Внутри легковушки было найдено тело 45-летнего водителя.

Сотрудники оперативно-следственных подразделений начали выяснять обстоятельства. Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам погибшего.

МЧС