В Иркутской области начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна

В Нукутском районе Иркутской области правоохранители начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна. Напомним, под загруженной техникой образовалась 10-метровая карстовая воронка. Случилось это во время уборки урожая около деревни Русский Мельхитуй 19 сентября. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— В ходе проверки дадут оценку исполнению трудового законодательства и в сфере охраны труда. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Также делом заинтересовались в СУ СК России по Иркутской области. Разберутся в нарушениях требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека. Сейчас устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, все уборочные работы прекращены.
Корреспонденту КП-Иркутск стало известно, что у водителя осталась жена и трое детей.