В Иркутской области начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна

В Нукутском районе Иркутской области правоохранители начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна. Напомним, под загруженной техникой образовалась 10-метровая карстовая воронка. Случилось это во время уборки урожая около деревни Русский Мельхитуй 19 сентября. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.