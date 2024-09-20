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В Таганроге задержали мужчину, скрывавшегося от тюрьмы 12 лет

В Ростовской области задержали преступника, который был в розыске с 2012 года.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину, скрывавшегося от тюрьмы больше 12 лет. Преступника нашли сотрудники отдела розыска ГУФСИН.

— Сейчас задержанный находится в СИЗО, позже его отправят в колонию строгого режима, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Как выяснилось, от закона скрывался уроженец села Чалтырь, сейчас ему 48 лет. Преступление было совершено в 2012 году, после этого мужчина подался в бега и был объявлен в федеральный розыск.

В 2015 году суд Таганрога заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств»). Все эти годы беглец постоянно менял места жительства, но 19 сентября его поймали в Таганроге у сожительницы.