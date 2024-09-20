Приговор Сергею Фургалу оставили в силе

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд также рассматривал кассационные жалобы предпринимателя Андрея Палея и экс-инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова. Осужденные участвовали в заседании по видео-конференц-связи: Фургал — из СИЗО № 2 в Москве, Палей и Кадыров — из колоний в Хабаровском крае.
«Судебная коллегия определила: приговор Люберецкого городского суда Московской области с участием присяжных заседателей от 10 февраля 2023 года и апелляционное определение Московского областного суда от 15 ноября 2023 года в отношении Фургала Сергея Ивановича, Кадырова Марата Фанильевича, Палея Андрея Сергеевича оставить без изменения, кассационные жалобы осужденных и их защитников — без удовлетворения», — сказала председательствующий судья Оксана Кузьмина.
Адвокат Фургала Полина Немчинова сообщила ТАСС, что сторона защиты не согласна с решением суда. «Будем обжаловать в Верховном суде», — добавила она.