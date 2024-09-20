Приговор Сергею Фургалу оставили в силе

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии за организацию двух убийств и одного покушения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.