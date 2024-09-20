В Приангарье возбудили дело о превышении полномочий при строительстве больницы

По информации прокуратуры, в декабре 2021 года между госучреждением «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» и коммерческой организацией заключен контракт стоимостью более 560 млн руб. на строительство до июля 2024 года больницы в селе Тангуй (Братский район). Согласно документации, в апреле и декабре 2023 г. заказчик заключил допсоглашения об увеличении размера авансовых платежей и перечислил подрядчику свыше 200 млн руб.
«Должностными лицами заказчика допсоглашения заключены в нарушение законодательства о контрактной системе и выплата аванса произведена неправомерно», — сообщили в прокуратуре, отметив, что до настоящего времени строительство медучреждения не завершено. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы, которые возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход следствия факту хищения в феврале 2024 года руководителем подрядной организации более 67 млн руб., полученных в качестве аванса на покупку медоборудования.