В Приангарье возбудили дело о превышении полномочий при строительстве больницы

По информации прокуратуры, в декабре 2021 года между госучреждением «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» и коммерческой организацией заключен контракт стоимостью более 560 млн руб. на строительство до июля 2024 года больницы в селе Тангуй (Братский район). Согласно документации, в апреле и декабре 2023 г. заказчик заключил допсоглашения об увеличении размера авансовых платежей и перечислил подрядчику свыше 200 млн руб.