В Курской области из-за обстрелов ВСУ уничтожены более десяти домов

«Сегодняшней ночью продолжились обстрелы по Большесолдатскому району. Вновь были обстреляны деревни Ржава, Бочанка, Красный клин, Щербачевка, Первомайская. В результате чего, по имеющимся данным, уничтожено более 10 домов», — написал Зайцев.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,9 тысячи военных, 122 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.