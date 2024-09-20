СК: к убийству военкора из США Бентли в ДНР причастны российские военные

Рассел Бентли родился в 1960 году Техасе. В 20 лет он записался в американскую армию и, по данным СМИ, служил военным инженером в Германии. После завершения службы Бентли работал лесорубом и официантом, а также продавал наркотики и выступал за их легализацию. За торговлю Рассела посадили на пять лет, но он сбежал до конца срока и скрывался восемь лет. В 2007 году его задержали и отправили досиживать срок в тюрьму с максимальным уровнем безопасности. Это усилило его радикальные по отношению к американским властям взгляды.