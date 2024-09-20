Олбани
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дезориентированную 17-летнюю девушку ищут в Челябинске

Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

В Челябинске ищут пропавшую 17-летнюю девушку, которая нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась в сообществе отряда «Легион-Спас».Уточняется, что в последний раз девочку-подростка видели 20 сентября по адресу проспект Победы, дом № 388. На вид юной челябинке 15−17 лет, у неё зелёные глаза и светлые волосы до плеч. Рост — 160 сантиметров. Девушка была в синих джинсах, белой футболке с мелкими чёрными буквами, на ногах — тёмные кроссовки с белой подошвой. По данным поисковиков, пропавшая не ориентируется в городе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по номерам +7 (962) 926−82−22, +7 (982) 343−79−93 или на горячую линию отряда: (351)2−777−911. Также можно обратиться в любой отдел полиции.