Дезориентированную 17-летнюю девушку ищут в Челябинске

В Челябинске ищут пропавшую 17-летнюю девушку, которая нуждается в медицинской помощи. Информация об этом появилась в сообществе отряда «Легион-Спас».Уточняется, что в последний раз девочку-подростка видели 20 сентября по адресу проспект Победы, дом № 388. На вид юной челябинке 15−17 лет, у неё зелёные глаза и светлые волосы до плеч. Рост — 160 сантиметров. Девушка была в синих джинсах, белой футболке с мелкими чёрными буквами, на ногах — тёмные кроссовки с белой подошвой. По данным поисковиков, пропавшая не ориентируется в городе.