«Много курил и нервничал»: в Иркутской области обнаружили сгоревший автомобиль, а затем мертвым нашли его владельца

5 сентября в полиции Иркутской области сообщили о поисках 46-летнего мужчины, который пропал без вести при загадочных обстоятельствах. Заявление об исчезновении сына в дежурную часть написала мать сибиряка. Она рассказала, что перед случившимся тот вел себя странно.
31 августа мужчина вместе с матерью ехал из города Бийска Алтайского края в сторону Братска. Сибиряк был за рулем, из-за чего два дня не спал и заметно нервничал. Накалил обстановку сломавшийся навигатор. Водитель стал много курить, что не понравилось его пассажирке. Родственники разругались, после чего сын высадил женщину возле деревни Северный Кадуй Тулунского района, сел в машину и уехал в одиночку. До пункта назначения тот так и не добрался.
— В вечернее время вблизи деревни Килим полицейские обнаружили сгоревший автомобиль «Киа Шума», а также личные вещи и документы, принадлежавшие пропавшему, — отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Приангарью.
В поисках правоохранительным органам помогали местные жители, сотрудники лесничества и администрации. Люди прочесывали близлежащую территорию. Появилась зацепка. В полукилометре от обугленной груды металла обнаружили тапок. Близкие подтвердили, что обувь могла принадлежать мужчине.
Ориентировки с фотографиями сибиряка начали распространять в соцсетях. Из особых примет: отсутствие части зубов и серебряное обручальное кольцо на левой руке.
К несчастью, спустя три недели поисков, 20 сентября, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили трагические новости.
— Найден, погиб, — указали в аккаунте отряда.
В СУ СК России по Иркутской области корреспонденту КП-Иркутск подтвердили. 46-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни. Видимых следов насильственной смерти нет. В причинах трагедии предстоит разобраться следователям.