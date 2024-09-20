«Много курил и нервничал»: в Иркутской области обнаружили сгоревший автомобиль, а затем мертвым нашли его владельца

31 августа мужчина вместе с матерью ехал из города Бийска Алтайского края в сторону Братска. Сибиряк был за рулем, из-за чего два дня не спал и заметно нервничал. Накалил обстановку сломавшийся навигатор. Водитель стал много курить, что не понравилось его пассажирке. Родственники разругались, после чего сын высадил женщину возле деревни Северный Кадуй Тулунского района, сел в машину и уехал в одиночку. До пункта назначения тот так и не добрался.