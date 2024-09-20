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ВСУ за сутки потеряли более 370 военных на курском направлении

По данным Минобороны, ВСУ также потеряли 18 единиц бронетехники.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 370 военных и 18 единиц бронетехники на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа», — сообщили в министерстве.