Автомобиль пробил бетонные блоки на дороге и повис над ямой в Новосибирске

Машина пробила бетонные заграждения и повисла над ямой на дороге. ДТП произошло ночью 20 августа в Кировском районе Новосибирска.
— Перекресток улиц Ватутина и Вертковской, ДТП. Автомобиль пробил бетонные блоки на дороге и повис над ямой. Зажатых нет. Проведены стабилизация транспортного средства и противопожарные мероприятия, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) Новосибирской области.
Ранее стало известно, что спасатели МАСС откачали из СНТ в Первомайском районе более 7,5 кубометра воды.