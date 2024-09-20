Автомобиль пробил бетонные блоки на дороге и повис над ямой в Новосибирске

— Перекресток улиц Ватутина и Вертковской, ДТП. Автомобиль пробил бетонные блоки на дороге и повис над ямой. Зажатых нет. Проведены стабилизация транспортного средства и противопожарные мероприятия, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) Новосибирской области.