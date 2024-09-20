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Автомобиль пробил бетонные блоки на дороге и повис над ямой в Новосибирске

ДТП произошло ночью 20 сентября.

Источник: МАСС Новосибирска

Машина пробила бетонные заграждения и повисла над ямой на дороге. ДТП произошло ночью 20 августа в Кировском районе Новосибирска.

— Перекресток улиц Ватутина и Вертковской, ДТП. Автомобиль пробил бетонные блоки на дороге и повис над ямой. Зажатых нет. Проведены стабилизация транспортного средства и противопожарные мероприятия, — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) Новосибирской области.

Ранее стало известно, что спасатели МАСС откачали из СНТ в Первомайском районе более 7,5 кубометра воды.