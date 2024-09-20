Дело о мошенничестве при строительстве больницы завели в Иркутской области

Установлено, что в декабре 2021 года государственное казенное учреждение «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» заключил контракт с коммерческой организацией. Согласно документам, в селе Тангуй должны были построить больницу до июля 2024 года. Стоимость работ превысила 560 миллионов рублей. Однако до сих пор медучреждение не возвели. Но несмотря на это, в апреле и декабре 2023 года заказчик заключил договор об увеличении размера авансовых платежей. Подрядчику перевели более 200 миллионов рублей. Правоохранители выявили, что аванс выплатили незаконно.