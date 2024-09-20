Дело о мошенничестве при строительстве больницы завели в Иркутской области

В Приангарье завели уголовное дело в превышении полномочий по контракту при строительстве больницы. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Установлено, что в декабре 2021 года государственное казенное учреждение «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» заключил контракт с коммерческой организацией. Согласно документам, в селе Тангуй должны были построить больницу до июля 2024 года. Стоимость работ превысила 560 миллионов рублей. Однако до сих пор медучреждение не возвели. Но несмотря на это, в апреле и декабре 2023 года заказчик заключил договор об увеличении размера авансовых платежей. Подрядчику перевели более 200 миллионов рублей. Правоохранители выявили, что аванс выплатили незаконно.
— Материалы проверки прокуратура направила в органы следственного комитета Иркутской области для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения заведено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Помимо этого в СУ СК России о Иркутской области сообщили, что генеральный директор строительной фирмы в феврале 2024 года похитил более 67 миллионов рублей. Деньги он получил в качестве аванса, должен был приобрести медицинское оборудование, однако сумму использовал в личных целях. На него завели уголовное дело о мошенничестве, которое сейчас также контролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье начали проверку по факту гибели 39-летнего водителя комбайна.