«Тебе хана! Приеду и убью»: ревнивец пробрался в квартиру бывшей девушки и расправился с ее новым ухажером

— Они провели вместе меньше месяца, — рассказывали родственники Ивана. — В отношениях было не все гладко. Ваня узнал, что девушка встречалась с другим. Его зовут Алексей, ему 24 года. Якобы он был сильно влюблен в Аню и не хотел ее терять. Иван, чтобы не быть третьим лишним, планировал разорвать отношения. Однако Аня убедила его, что с тем парнем все кончено…