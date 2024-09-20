«Тебе хана! Приеду и убью»: ревнивец пробрался в квартиру бывшей девушки и расправился с ее новым ухажером

Любовный треугольник обернулся трагедией в Железногорске-Илимском Иркутской области. 13 июня 2022 года в одной из квартир от рук бывшего парня своей возлюбленной погиб 18-летний Иван Давыдов (все имена героев изменены — Ред.). Ревнивец устроил расправу над соперником прямо на глазах у девушки. КП-Иркутск вспоминает подробности громкого преступления.
Не хотел быть третьим лишним.
У Ивана были большие планы на жизнь. Молодой человек планировал уйти в армию, готовился к призыву. Ради этого получал водительские права категории С. А весной 2022 года он встретил свою любовь. Анна старше его на два года.
— Они провели вместе меньше месяца, — рассказывали родственники Ивана. — В отношениях было не все гладко. Ваня узнал, что девушка встречалась с другим. Его зовут Алексей, ему 24 года. Якобы он был сильно влюблен в Аню и не хотел ее терять. Иван, чтобы не быть третьим лишним, планировал разорвать отношения. Однако Аня убедила его, что с тем парнем все кончено…
По словам близких Ивана, за несколько дней до трагедии Анна действительно отправила сообщение Алексею и сказала, что окончательно уходит от него. Однако парень отпускать ее не собирался. Вычислил нового поклонника возлюбленной и начал засыпать его угрозами.
«Тебе хана! Приеду и убью тебя!» — писал он Ивану. А вскоре перешел от слов к делу.
9 лет лишения свободы за убийство.
В один из дней кто-то из жителей Железногорска-Илимского увидел, как Аня и Иван прогуливаются по городу. Их сфотографировали и отправили снимок Алексею. Узнав, что любимая проводит время с другим, он сломя голову помчался к ее дому. Каким-то образом пробрался в квартиру Ани через форточку и остался ждать.
— Он будто знал, что Аня и Ваня придут вместе. Так и получилось. Только они зашли в коридор, Алексей выскочил из комнаты.
Началась потасовка. Внезапно Алексей схватил кухонный нож и ударил им Ивана в висок и грудь. Тот выскочил на улицу, чтобы попросить о помощи. Но не успел. Парень упал на траву. Прохожие набрали «03», но приехавшие врачи не смогли уже ему помочь.
Алексей же сбежал с места убийства. Однако долго скрываться ему не удалось. Его задержали уже через несколько часов. На допросе он во всем сознался. Было заведено уголовное дело по статье «Убийство».
На странице в социальных сетях Алексея осталось фото, где он запечатлен вместе с Аней. Перед тем как совершить расправу, он написал имя девушки в статусе и поставил рядом сердечки со смайликами. У Ивана же одной из последних записей стала фраза: «Все идет по плану».
Суд над Алексеем состоялся в феврале 2023 года. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также служители Фемиды постановили взыскать с него 1,5 миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.